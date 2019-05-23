Prêmio principal da Mega-Sena sai para aposta feita em Aramina (SP)

Loteria
Foram as seguintes as dezenas sorteadas: 08 - 13 - 28 - 31 - 32 - 33
O prêmio principal do concurso 2.153 da Mega-Sena saiu para uma aposta feita na cidade de Aramina, no interior de São Paulo. O ganhador vai receber R$ 11.825.289,36.
As seis dezenas foram sorteadas na noite dessa quarta-feira (22), no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista.
São elas: 08 – 13 – 28 – 31 – 32 - 33
A quina saiu 127 apostas, cada uma vai pagar R$ 18.610,89. A quadra registrou 6.536 vencedores, cada um vai receber R$ 531,23.
O concurso 2.154 será realizado no próximo sábado (25). Segundo a Caixa, o prêmio estimado é R$ 3 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
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