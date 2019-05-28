Detran-MS poderá enviar mensagem sobre vencimento de CNH

Projeto
O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) poderá notificar os condutores de veículos sobre a proximidade da expiração da validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). É o que prevê Projeto de Lei, de autoria do deputado estadual Marçal Filho (PSDB), apresentada durante a sessão ordinária desta terça-feira (28).
Conforme a proposta, a notificação deverá ser realizada com, ao menos 30 dias, de antecedência da data de vencimento do documento. O aviso poderá ser feito por meio dos canais de comunicação já utilizados pelo órgão, incluindo mensagem por email e telefônica.
“Ocorre que o longo período existente entre as datas inicial e final de validade da CHN contribui para que os condutores não se apercebam da necessidade de providenciar a renovação do documento. Com isso, ficam sujeitos à sanção administrativa de natureza gravíssima. O motorista fica submetido ao pagamento de multa e à retenção do veículo”, justificou o parlamentar.
Luto
Arthur Basso Stefanello estava internado há quase um mês em São Paulo; durante o período de internação, ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou não resistindo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS