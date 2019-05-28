Sanesul fará leilão de veículos, equipamentos e mobiliário em junho

Negócios
A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) vai realizar um leilão presencial e eletrônico de bens móveis, maquinários, veículos e sucatas no mês de junho.
O leilão eletrônico será realizado por meio do Portal da Leiloeira: www.reginaaudeleiloes.com.br, a partir da inserção no site.
Entre os itens que chamam a atenção, estão 47 veículos (caminhões/utilitários), retroescavadeiras e motocicleta. Também, sucatas de bombas e motores, cortadoras de piso, roçadeiras e compressor.
Uma quantidade de mobiliário como cadeiras, mesas e armários; estufas de laboratórios; aparelhos de ar condicionados, também estarão disponíveis.
De acordo com a Diretoria de Administração e Finanças da Sanesul, esse tipo de leilão de bens móveis, maquinários, veículos e sucatas é um procedimento padrão e rotineiro, cujo objetivo principal é renovar e modernizar a Empresa.
Os bens poderão ser vistoriados pelos interessados nos dias 10, 11, 12 e 17/06/2019, das 08h30 às 11h e das 14h às 16h. E dia 18/06/2016, das 08h30 às 11h, no pátio da Sanesul na Rua Estrela do Sul, 300 – Vilas Boas, Campo Grande – MS.
SERVIÇO:
Local do leilão presencial: Auditório da ABO – Associação Brasileira de Odontologia de Mato Grosso do Sul.
Endereço: Rua da Liberdade n. 836 – Monte Líbano – Campo Grande/MS.
Data: 18 de junho de 2019
Horário: 13h30 serão leiloados 62 lotes.
Local do leilão eletrônico: Portal da Leiloeira: www.reginaaudeleiloes.com.br, a partir da inserção no site.
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