Prazo para pagar licenciamento de veículos com placas final 3 termina hoje

Atenção
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) alerta que esta sexta-feira (31.5) é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com placas final 3.
Os contribuintes não receberão as guias de cobrança em casa, mas os que desejarem receber o documento em seu endereço após o pagamento, basta optar pela vantagem clicando na opção na hora de solicitar a guia.
A gerente regional do Detran-MS, Loretta Figueiredo, lembra que o usuário pode emitir a guia em qualquer agência ou mesmo pelo site www.detran.ms.gov.br com possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou em bancos conveniados.
Para isso, é imprescindível que o proprietário do veículo tenha seu cadastro atualizado junto ao Detran-MS. Dessa forma, o documento será entregue pelos Correios mediante o pagamento de taxa de correspondência, que é cobrada com a guia.
Infração
O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O art. 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e remoção do veículo para um dos pátios do Detran.
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