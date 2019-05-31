Prazo para pagar licenciamento de veículos com placas final 3 termina hoje

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) alerta que esta sexta-feira (31.5) é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com placas final 3.

Os contribuintes não receberão as guias de cobrança em casa, mas os que desejarem receber o documento em seu endereço após o pagamento, basta optar pela vantagem clicando na opção na hora de solicitar a guia.

A gerente regional do Detran-MS, Loretta Figueiredo, lembra que o usuário pode emitir a guia em qualquer agência ou mesmo pelo site www.detran.ms.gov.br com possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou em bancos conveniados.

Para isso, é imprescindível que o proprietário do veículo tenha seu cadastro atualizado junto ao Detran-MS. Dessa forma, o documento será entregue pelos Correios mediante o pagamento de taxa de correspondência, que é cobrada com a guia.

Infração

O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O art. 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e remoção do veículo para um dos pátios do Detran.