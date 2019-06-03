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Governador sanciona prorrogação do abono até 31 de maio de 2020

Renan Nucci

Publicado em 03/06/2019 às 09:04

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O governador Reinaldo Azambuja sancionou e publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (3.6) a prorrogação do abono, de R$ 200 em média, por 12 meses. O benefício varia de R$ 100 a R$ 250 e é pago para quase 40 mil servidores.

A lei que prorroga o abono foi enviada pelo Governo do Estado e aprovada pela Assembleia Legislativa. Conforme o texto, o prazo foi estendido até 31 de maio de 2020.

De acordo com o secretário de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), Roberto Hashioka, o abono foi uma forma encontrada pelo Governo de Mato Grosso do Sul de beneficiar quem ganhar menos e reduzir a desigualdade salarial dentro do serviço público.

“O abono é muito importante para as categorias que estão nas menores faixas salariais. Representa, por exemplo, 13,3% para um servidor que ganhar R$ 1.500. Temos que se preocupar com quem ganha menos e diminuir a distância entre a base e a pirâmide”, explicou o secretário.

Mesmo com a publicação e com o momento de dificuldade financeira em todo o país, o Governo de Mato Grosso do Sul mantém diálogo com todas as categorias de servidores.

A Lei nº 5.350 pode ser conferida na página 3 do Diário Oficial do Estado.

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