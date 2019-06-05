Feira da indústria de calçados de MS projeta movimentar R$ 15,5 milhões em três dias

A 9ª Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul), que é realizada pelo Sindical/MS (Sindicato das Indústrias de Calçados de Mato Grosso do Sul) e pelos empresários Alan Augusto Brilhador, Francisco de Sales Garcia Borges, Reinaldo de Oliveira Ney, André Arruda e Marcelo de Oliveira Adão, projeta movimentar, de 16 a 18 de junho, entorno de R$ 15,5 milhões, ou seja, 3,3% maior que os R$ 15 milhões da edição passada.

Voltado exclusivamente para os lojistas de calçados, couros e de acessórios do Estado, a feira tem previsão de atrair mais de 250 lojistas dos 79 municípios sul-mato-grossenses ao Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, localizado na Avenida Mato Grosso, 5.000, Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande (MS). Neste ano, o evento, que será das 8 às 19 horas, tem ainda expectativa de receber, nos três dias, mais de 900 visitantes.

Segundo o presidente do Sindical/MS, João Batista de Camargo Filho, a exemplo das edições anteriores, os lojistas terão condições especiais de pagamentos e descontos nos pedidos feitos durante os três dias da 9ª Feicc, sendo que serão 60 expositores apresentando e comercializando novidades e tendências da moda calçadista, bolsas e acessórios de couro de mais de 175 marcas.

Ele reforça também que, focada no lançamento da coleção primavera-verão 2019/2020, essa edição do evento tem os patrocínios da Marfil Móveis, VitLog Transportes e Café 3 Corações e apoio da Fiems, Senai, Sebrae/MS, Governo do Estado, Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnlogia), Mega Stands e Berthô Brasil.

Ainda de acordo com o presidente do Sindical/MS, a realização da 9ª edição é resultado do sucesso das oito primeiras edições. “Mais uma vez vamos realizar a Feira no Albano Franco, que já é um espaço conhecido pelos empresários de todo o Estado e, além de ser bem mais amplo e agradável, tem toda a infraestrutura necessária para receber os lojistas visitantes, bem como os expositores”, afirmou, destacando que o evento também vai contribuir com a divulgação das indústrias já instaladas no Estado e também as que estarão presentes na Feira, demonstrando todo o potencial da economia sul-mato-grossense.

Serviço - Os lojistas interessados em participar podem obter mais informações pelo email sindicalms@fiems.com.br ou pelos telefones (67) 3324-1963 (Bárbara) (67) 99654-4793 (Camargo)