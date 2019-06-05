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Corumbá

No Dia Mundial do Meio Ambiente, ação faz coleta de lixo eletrônico

A coleta será feita até às 16h horas desta quarta-feira

Thailla Torres

Publicado em 05/06/2019 às 13:51

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Neste Dia Mundial do Meio Ambiente (5), Corumbá e Ladário fazem coleta de lixo eletrônico. Desde o início da manhã, uma equipe da Fundação do Meio Ambiente, na Praça da Independência, recebe teclados, computadores, mouses, monitores, cabos de força, impressoras, leitores de código de barras, aparelhos de DVD, calculadoras, projetores multimídia, celulares, pilhas, baterias, caixas de som e máquinas de cheque já sem uso.

A coleta será feita até às 16h horas desta quarta-feira. Outros tipos de resíduos não serão aceitos e nem coletados no local. A ação é coordenada pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em parceria com a Prefeitura de Corumbá, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município e o Poder Judiciário.

Na quinta-feira, 6 de junho, haverá um festival de Paródias na Escola Municipal Barão do Rio Branco, período matutino, com o tema: Corumbá Conservando o Meio Ambiente, onde participarão somente as Escolas da Rede Municipal de Ensino, com premiação para a Escola que alcançar o primeiro lugar.

Na sexta, último dia das festividades, acontecerá o I Simpósio de Pesca no Pantanal com espaço para discussões e informações sobre o ordenamento pesqueiro estadual.

Será um evento científico fechado que contará com apenas 100 convidados dentre eles pesquisadores e demais atores sociais ligados à pesca no Pantanal. E tem como objetivo oportunizar um diálogo socioambiental e econômico entre diferentes segmentos relacionados à atividade pesqueira.

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