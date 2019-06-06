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"Combater o feminicídio é dever de todos", reitera subsecretária

Renan Nucci

Publicado em 06/06/2019 às 11:03

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A subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo do Estado, Giovana Corrêa Vargas, a convite do deputado Coronel David (PSL), ocupou a tribuna durante a sessão ordinária desta quarta-feira (5) para falar sobre a campanha “Não é possível que você não esteja ouvindo”. O principal produto de divulgação da campanha é um vídeo de pouco mais de um minuto que representa o incômodo das pessoas ao ouvir a violência, mas também provoca a reflexão sobre a responsabilidade de denunciar.

Agradecendo a todos os deputados em nome do presidente da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB), a subsecretária iniciou sua fala apresentando o vídeo aos presentes. Em seguida, Giovana apresentou dados que revelam que crimes como roubo e furto têm diminuído, enquanto o crime de femicídio apresenta índices mais altos. Para ela, a solução é a conscientização das pessoas.

“Pedimos ajuda aos parlamentares para levarem o conhecimento a homens e mulheres, a meninos e meninas. Precisamos levar o conhecimento para que mais mulheres possam se libertar desse ciclo da violência”, afirmou Giovana. A subsecretária mencionou a morte de uma mulher no município de Água Clara, a 190 quilômetros de Campo Grande. Ela foi assassinada pelo marido com um tiro de espingarda no rosto na última segunda-feira (3).

De acordo com a subsecretária, o assunto leva à reflexão sobre a desigualdade entre homens e mulheres. “Os homens estão morrendo, por motivos como envolvimento com tráfico e álcool. Enquanto as mulheres estão morrendo dentro de casa, lugar onde estariam amparadas. Mas não. Estão morrendo na frente de seus filhos”, lamenta Giovana.

Giovana agradeceu o convite do deputado Coronel David e elogiou os projetos de lei da Casa que visam a defesa das mulheres em situação de violência. O deputado Pedro Kemp (PT) ressaltou a importância de alcançar maior número de pessoas com a campanha. “É preciso que a sociedade se mobilize, que haja um movimento de projetos e medidas de prevenção. E eu gostaria de fazer uma sugestão para que a subsecretaria alcançasse as periferias da cidade, através das escolas e centros de saúde, para que possamos conversar com a juventude da periferia, principalmente com as mulheres”, argumentou o deputado.

Kemp se colocou à disposição da subsecretaria e pontuou que “as vezes conseguimos conversar com um segmento da sociedade, mas precisamos alcançar as periferias”.

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