DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Levantamento do Censo 2022 identificou 531 crianças de 10 a 14 anos nessa situação no estado; Mobilização Nacional Contra o Casamento Infantil aconteceu nesta sexta-feira
No Brasil, o casamento civil de pessoas com menos de 16 anos é proibido em qualquer circunstância / Ilustrativa
Mais de 500 crianças de 10 a 14 anos viviam em união conjugal em Mato Grosso do Sul, segundo dados do Censo Demográfico de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e repercutidos nesta sexta-feira (27) pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul). A data foi marcada pela Mobilização Nacional Contra o Casamento Infantil. Do total de 531 crianças identificadas no estado, 421 eram meninas.
No Brasil, o levantamento apontou que mais de 34 mil crianças nessa faixa etária viviam em união conjugal. Os números chamam a atenção para uma realidade que, muitas vezes, permanece escondida em relações informais e que pode antecipar responsabilidades próprias da vida adulta.
Em publicação sobre o tema, o MPMS alerta que as uniões precoces podem estar associadas ao abandono escolar, à gravidez na adolescência, à dependência econômica e à maior exposição à violência. Essas situações podem comprometer o desenvolvimento e limitar as oportunidades futuras de crianças e adolescentes.
No Brasil, o casamento civil de pessoas com menos de 16 anos é proibido em qualquer circunstância. Entre 16 e 17 anos, a realização do casamento depende da autorização dos pais ou representantes legais.
A preocupação, porém, não se restringe às uniões formalizadas em cartório. Relações informais, como quando uma criança ou adolescente passa a morar com um companheiro, também precisam ser observadas pela rede de proteção, especialmente quando envolvem adultos, situações de violência, pressão ou dependência.
O MPMS pontuou que atua na defesa dos direitos de crianças e adolescentes por meio das Promotorias de Justiça e em articulação com os órgãos da rede de proteção. O trabalho inclui prevenção, acompanhamento de políticas públicas, campanhas de conscientização e capacitação de profissionais.
A promotora de Justiça e coordenadora do Nuij (Núcleo da Infância e Juventude), Fabrícia Barbosa Lima, destaca a importância de identificar situações de vulnerabilidade e garantir que crianças e adolescentes tenham condições de viver plenamente essa fase da vida.
Segundo ela, o enfrentamento das uniões precoces exige atenção de toda a sociedade e atuação conjunta para prevenir violações e assegurar que meninas e meninos possam construir seus próprios projetos de vida.
Ao identificar ou suspeitar de uma situação de violação de direitos, a população pode procurar o Conselho Tutelar ou a Promotoria de Justiça mais próxima.
Também é possível entrar em contato com a Ouvidoria do MPMS pelo telefone 127 ou registrar denúncia pelo Disque 100, serviço gratuito que funciona 24 horas por dia.
Ainda segundo o MPMS, a proteção da infância depende da atuação conjunta do poder público, das famílias e da sociedade, para que crianças e adolescentes tenham garantidos o direito à educação, à segurança, à convivência familiar e ao desenvolvimento.
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