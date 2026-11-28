No Brasil, o casamento civil de pessoas com menos de 16 anos é proibido em qualquer circunstância / Ilustrativa

Mais de 500 crianças de 10 a 14 anos viviam em união conjugal em Mato Grosso do Sul, segundo dados do Censo Demográfico de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e repercutidos nesta sexta-feira (27) pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul). A data foi marcada pela Mobilização Nacional Contra o Casamento Infantil. Do total de 531 crianças identificadas no estado, 421 eram meninas.

No Brasil, o levantamento apontou que mais de 34 mil crianças nessa faixa etária viviam em união conjugal. Os números chamam a atenção para uma realidade que, muitas vezes, permanece escondida em relações informais e que pode antecipar responsabilidades próprias da vida adulta.

Em publicação sobre o tema, o MPMS alerta que as uniões precoces podem estar associadas ao abandono escolar, à gravidez na adolescência, à dependência econômica e à maior exposição à violência. Essas situações podem comprometer o desenvolvimento e limitar as oportunidades futuras de crianças e adolescentes.

O que diz a legislação

No Brasil, o casamento civil de pessoas com menos de 16 anos é proibido em qualquer circunstância. Entre 16 e 17 anos, a realização do casamento depende da autorização dos pais ou representantes legais.

A preocupação, porém, não se restringe às uniões formalizadas em cartório. Relações informais, como quando uma criança ou adolescente passa a morar com um companheiro, também precisam ser observadas pela rede de proteção, especialmente quando envolvem adultos, situações de violência, pressão ou dependência.

Fachada do MPMS em Campo Grande Divulgação

Atuação da rede de proteção

O MPMS pontuou que atua na defesa dos direitos de crianças e adolescentes por meio das Promotorias de Justiça e em articulação com os órgãos da rede de proteção. O trabalho inclui prevenção, acompanhamento de políticas públicas, campanhas de conscientização e capacitação de profissionais.

A promotora de Justiça e coordenadora do Nuij (Núcleo da Infância e Juventude), Fabrícia Barbosa Lima, destaca a importância de identificar situações de vulnerabilidade e garantir que crianças e adolescentes tenham condições de viver plenamente essa fase da vida.

Segundo ela, o enfrentamento das uniões precoces exige atenção de toda a sociedade e atuação conjunta para prevenir violações e assegurar que meninas e meninos possam construir seus próprios projetos de vida.

Cartaz da Mobilização Nacional Contra o Casamento Infantil Divulgação

Como denunciar

Ao identificar ou suspeitar de uma situação de violação de direitos, a população pode procurar o Conselho Tutelar ou a Promotoria de Justiça mais próxima.

Também é possível entrar em contato com a Ouvidoria do MPMS pelo telefone 127 ou registrar denúncia pelo Disque 100, serviço gratuito que funciona 24 horas por dia.

Ainda segundo o MPMS, a proteção da infância depende da atuação conjunta do poder público, das famílias e da sociedade, para que crianças e adolescentes tenham garantidos o direito à educação, à segurança, à convivência familiar e ao desenvolvimento.