2ª Câmara Cível altera horário de sessão de julgamento do dia 10 de setembro

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) teve sua sessão de julgamento reprogramada. Inicialmente marcada para o dia 10 de setembro às 14 horas, a sessão agora acontecerá às 9 horas no mesmo dia. A alteração foi comunicada por meio da Portaria nº 32, publicada no Diário da Justiça na quarta-feira, 28 de agosto.

De acordo com a administração do TJMS, a mudança foi necessária para ajustar a agenda dos membros do órgão julgador. O desembargador Sérgio Fernandes Martins, presidente do tribunal, foi o responsável pela decisão.

A alteração no horário visa garantir a adequação dos compromissos dos magistrados e otimizar o andamento das atividades judiciais. A administração do TJMS reforça a importância de estar atento às novas datas e horários das sessões para evitar contratempos.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul