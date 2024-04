2º Festival de Pesca Esportiva encerra neste domingo

Águas de Miranda / Divulgação

Encerra neste domingo, 28, o cronograma do 2º Festival de Pesca Esportiva, no distrito Águas de Miranda, em Bonito.

Para finalizar, acontecerá a prova infantil, das 9h às 11h, no pesqueiro do Hotel Fazenda Genipapo.

O evento reuniu atividades para toda a família, incluindo shows, feira de exposições, praça de alimentação e oficinas.

O 2º Festival de Pesca Esportiva no Distrito Águas do Miranda conta com a realização da Prefeitura de Bonito, com o apoio do Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB) e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.