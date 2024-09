3ª Câmara Cível altera horário da sessão de julgamento do dia 25

Auditório da 3ª Câmara Cível do TJMS / Divulgação

A sessão de julgamento da 3ª Câmara Cível do TJMS marcado para o dia 25 de setembro, próxima quarta-feira, que ocorre regularmente às 14 horas, foi antecipada para as 8 horas, conforme Portaria nº 35, de 19 de setembro de 2024.

A administração do TJMS, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, informa que as alterações foram necessárias devido a ajustes na agenda dos membros do órgão julgador.