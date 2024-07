5ª Câmara Cível altera sessões de julgamento no mês de agosto

Divulgação

A sessão de julgamento da 5ª Câmara Cível do TJMS, originalmente agendada para o dia 1º de agosto às 14 horas, foi alterada para o dia 8 de agosto, no mesmo horário. O encontro do colegiado para julgamentos que seria realizada no dia 15 de agosto, foi remarcada para o dia 22 de agosto, mantendo-se o horário de início às 14 horas.

A administração do TJMS, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, informa que as alterações foram necessárias devido a ajustes na agenda dos membros do Órgão Julgador.