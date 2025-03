7º BPM realiza panfletagem em AnastÃ¡cio em alusÃ£o ao Dia da Mulher

Panfletagem para ampliar rede de apoio / Divulgação/PMMS

Na manhã de quinta-feira, 6, a equipe do Promuse (Programa Mulher Segura) do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizou uma ação de panfletagem em Anastácio, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A atividade contou com a participação das sargento PM Nádia e Jaqueline, além da presença da primeira-dama do município, Dona Maria Vital, e representantes das principais coordenações de assistência social da região.

O objetivo da ação foi conscientizar a população sobre os direitos das mulheres, reforçar a importância do combate à violência doméstica e divulgar os canais de apoio e denúncia. Durante a panfletagem, foram distribuídos materiais informativos que visam fortalecer a rede de proteção às mulheres, além de orientar sobre como buscar ajuda em casos de violência.

A iniciativa também destacou o compromisso contínuo do 7º BPM em garantir a segurança e o bem-estar das mulheres da região, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária. A ação reforçou, ainda, a importância de parcerias entre a Polícia Militar, órgãos sociais e a comunidade local para ampliar a rede de apoio àquelas que enfrentam situações de risco.