9º Batalhão de Aquidauana realiza cerimônia de entrega do gorro pantaneiro

Evento nesta manhã / Crédito: Toninho

Na manhã deste sábado (26), o Comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate conduziu a tradicional cerimônia de entrega do gorro pantaneiro aos soldados do efetivo variável de 2025. O evento foi realizado às 9h, na sede do batalhão, localizada na Rua Duque de Caxias, em Aquidauana.

A entrega do gorro pantaneiro é um momento simbólico para os novos militares, marcando a conclusão de um importante ciclo de formação. Durante o treinamento, conhecido como EBCPan, os soldados recebem instruções específicas sobre o Pantanal — sua geografia, cultura e as particularidades que tornam a região única.

A solenidade reforça a identidade pantaneira e a integração dos novos integrantes às tradições e aos valores do 9º BE Cmb, também conhecido como Batalhão Carlos Camisão.

