9º BE Cmb realiza cerimônia de troca de comando em Aquidauana

Cerimônis nesta manhã / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Na manhã desta quarta-feira (5), o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão”, localizado em Aquidauana, vivenciou um momento histórico de transição de comando. A solenidade, que marcou a posse do Tenente-Coronel Hélio Augusto Poli de Souza, contou com a presença de autoridades civis, militares, e familiares, além de um público atento à importância do evento para a cidade e para o Exército Brasileiro.

A cerimônia teve início com a inauguração do retrato do Tenente-Coronel Felipe Araújo Barros, comandante sucedido, em reconhecimento aos seus serviços prestados à unidade. Este ato simbólico foi acompanhado com entusiasmo pelos presentes, que puderam conferir um marco na trajetória de mais um líder que passou pelo 9º BE Cmb.

No tradicional campo de parada “Marechal Machado Lopes”, a formatura militar seguiu com a transmissão do cargo ao novo comandante, sendo presidida pelo Coronel Bartolomeu Hebert Bezerra de Melo, comandante do 3º Grupamento de Engenharia. A solenidade se deu com a revista da tropa, realizada pelo Tenente-Coronel Hélio, acompanhado do comandante anterior, e finalizou com o desfile da tropa, em continência ao novo líder da unidade.

Em sua fala de despedida, o Tenente-Coronel Felipe Araújo Barros expressou emocionado seu sentimento de gratidão e satisfação por ter comandado o batalhão ao longo dos últimos dois anos. “É uma realização enorme”, afirmou, destacando o orgulho de ter liderado uma unidade com tamanha importância histórica para o Exército Brasileiro. Ele ressaltou ainda o significado emocional de ter convivido com a história do batalhão e de como se sentiu inspirado por caminhar nos mesmos corredores que os heróis do passado. “Aquidauana ficará sempre na minha memória. Fui muito feliz aqui e minha família também”, completou, com os olhos marejados pela emoção.

O Tenente-Coronel Hélio, que retorna a Aquidauana após já ter servido na cidade por duas outras ocasiões, também demonstrou grande entusiasmo ao assumir o comando do batalhão. “Estou muito feliz em retornar a Aquidauana. Já servi aqui por duas vezes, e essa é a minha terceira. Sei da importância do batalhão para a sociedade aquidauanense e estamos de portas abertas para a comunidade”, afirmou, destacando a continuidade do trabalho iniciado por seu antecessor na modernização da unidade.

O novo comandante se comprometeu a manter os avanços conquistados até agora e a buscar sempre a evolução da unidade, alinhando-se com os anseios da sociedade local. “Vamos trabalhar juntos com a comunidade, apoiando sempre que for necessário”, concluiu o Tenente-Coronel Hélio, demonstrando o compromisso com o progresso da cidade e o fortalecimento das relações entre o batalhão e os cidadãos de Aquidauana.