9º BEcmb de Aquidauana envia militares para construção de ponte em Caxias do Sul

Equipe viaja em comboio / Divulgação

Militares do 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9° BE Cmb), Batalhão Carlos Camisão, foram enviados em comboio para a Operação Taquari II, agora transportando 38 militares com o objetivo de montar a ponte LSB (Logistic Support Bridge), entre as cidades de Caxias do Sul e Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira, 6.

As seis viaturas e 38 militares desse segundo comboio, se deslocarão 1.420 km até Caxias do Sul, e se juntarão as 13 viaturas e 28 militares, do primeiro comboio, que estão na cidade de Lages e farão a montagem da ponte LSB sobre o Rio Caí, na BR-116. Uma das missões da Engenharia Militar é garantir o apoio à mobilidade dos cidadãos. A ponte que será lançada suporta a passagem de veículos de até 80 toneladas e possui 60 metros de extensão. É uma estrutura especial projetada para ser montada rapidamente em situações de emergência. A ponte LSB é mais leve e mais resistente, o que a torna uma opção eficaz para situações onde a ponte original está danificada ou insegura para uso. Ela é especialmente útil para redirecionar o tráfego, oferecendo, assim, uma solução rápida e eficiente para problemas de infraestrutura.

Desde o dia 30 de abril, no início da crise climática que afeta o Rio Grande do Sul, o Exército Brasileiro atua no apoio à população gaúcha. Entre as principais ações, estão resgate e transporte de desalojados e de ribeirinhos, implantação e operação de Hospitais de Campanha, distribuição de centenas de toneladas de refeições, mantimentos, medicamentos e milhares de litros de água potável.