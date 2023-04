Anastácio inaugura "Sala Lilás" para atender casos de violência contra as mulheres

Sala Lilás é espaço de acolhimento para evitar revitimização / Ronald Regis

Quando o assunto é violência, os dados no Brasil são alarmantes. Ao se fazer um recorte para destacar a agressão contra às mulheres, esse índice é ainda mais assustador.

No ano de 2022, de acordo com dados do Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança pública, o Brasil bateu recorde de violência contra a mulher. Um total de 1,4 mil mulheres mortas por feminicídio, uma média de uma vítima, a cada 6 horas.

Para oferecer um atendimento mais especializado e humanizado às vítimas desse tipo de crime, nesta segunda-feira, dia 17, A delegacia regional da cidade de Anastácio, recebeu diversas autoridades da justiça e da prefeitura para realizar a inauguração da “Sala Lilás”, que deu ao município a possibilidade de ser sede da 27.ª sala com esse propósito.

Durante a cerimônia, vários convidados discursaram, entre eles o prefeito da cidade de Anastácio, Nildo Alves de Albres. Com a inauguração propriamente efetivada, a delegada titular da Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, Karolina Souza Pereira, explicou qual é o propósito da “Sala Lilás”.



“Essa sala aqui diferenciada faz um atendimento acolhedor aquele atendimento inicial para as vítimas de violência doméstica e, também, vítimas crianças, adolescentes, toda aquela parte da sociedade que exige algo a mais, delicado, será atendido aqui. Essa sala é toda preparada, toda equipada com brinquedos, uma pintura diferente, para poder fazer esse acolhimento e com isso toda a população ganha. Então, nós estamos muito felizes com essa realização que teve a parceria da prefeitura, do judiciário e do Ministério Público”.



Para o Juiz Luciano Beladelli, da comarca de Anastácio, a “Sala Lilás” é um marco. É uma importância grandiosa para a delegacia da cidade, uma vez que os casos de violência no Estado são significantes.



“Infelizmente, o Brasil possui o maior índice de violência doméstica do mundo e Mato Grosso do Sul, também está nesse patamar e, também, da mesma forma, a comarca de Anastácio. Nós temos vários processos, vários boletins de ocorrência, inquéritos policiais registrados, relacionados à questão de violência doméstica. Essa sala traz humanidade. É o que nós precisamos. Tornar o atendimento mais humano. Um acolhimento para aquela vítima. A vítima já foi agredida, ela foi xingada, foi ameaçada. Com isso, ela comparecendo na delegacia e recebendo todo apoio e todo atendimento numa sala de tão nível alto como esta, isso vai amenizar aquela dor, aquele sofrimento. Ela vai se sentir mais protegida. Até mesmo proporcionando uma melhor narrativa daqueles fatos que ocorreram com ela”.



Para a Defensora Pública de Anastácio, Sara Cursino, a “Sala Lilás”, no Mato Grosso do Sul é um projeto que vem para fortalecer a política pública em defesa da mulher, contra a violência doméstica não só a que atinge as mulheres, mas atinge as crianças.

A “Sala Lilás” tem o intuito de não 'revitimizar' aquela vítima, que já viveu uma situação de estresse de violência física, de dor psicológica dentro de casa. Seja mulher, seja criança, e o espaço é um espaço mais acolhedor com profissionais capacitadas, na maioria das vezes, mulheres, porque essas vítimas as mulheres, as crianças, se sintam mais confortáveis de relatar de trazer detalhes que são importantes para a investigação, para o processo que virá no futuro. E isso vai acontecer aqui na “Sala Lilás”, um ambiente acolhedor com brinquedos, para que a criança possa ficar entretida com aquela atividade para que a mãe possa relatar”.



Além dos participantes citados nesta matéria, a inauguração da “Sala Lilás”, de Anastácio, contou com a presença do vice-prefeito Laércio Valério, da vereadora Vilma, secretários, representantes do poder Judiciário, representantes do governo do Estado e demais autoridades civis. Ao final da cerimônia, o prefeito da cidade assinou o Termo de Cooperação Institucional para o Enfrentamento e Combate da Violência Contra a Mulher.



A “Sala Lilás”, que conta com televisão, e uma brinquedoteca oferece conforto e acolhida à vítima. Ela é toda pintada na cor de seu nome por ter nessa tonalidade (lilás), a inspiração ao respeito e dignidade, mas também piedade, purificação e transformação.

Mato Grosso do Sul é pioneiro na defesa dos direitos das mulheres, principalmente no que diz respeito a políticas públicas de enfrentamento à violência. A Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande foi implantada no ano de 1986, destacando-se como a segunda do Brasil (a primeira foi na cidade de São Paulo, em 1985).