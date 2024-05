A pedido do governo, operadoras de celular dividem sinal com concorrentes no RS

Claro, Tim e Vivo abriram suas conexões para clientes na região / Divulgação

Em resposta aos severos alagamentos que comprometeram a infraestrutura de comunicação em diversas localidades do Rio Grande do Sul, o Ministério das Comunicação intermediou junto à Anatel e as operadoras Claro, TIM e Vivo uma decisão colaborativa e estratégica para mitigar os problemas de conectividade enfrentados pela população.

O roaming foi liberado e o sinal integrado. Com isso, clientes de uma operadora podem utilizar a rede das outras quando necessário, garantindo o acesso contínuo à comunicação. Esta medida emergencial foi uma resposta direta aos danos causados pelas chuvas intensas, que deixaram postes, fibras ópticas e outros equipamentos de rede submersos, afetando significativamente a qualidade do serviço.

A iniciativa não apenas busca facilitar a comunicação essencial durante este período crítico, mas também reforça a importância da colaboração entre entidades governamentais e privadas em situações de emergência. Além disso, as operadoras responderam prontamente ao chamado do ministro Juscelino Filho, mobilizando funcionários para restaurar e manter a infraestrutura de telecomunicações, reforçando o compromisso com a prestação contínua de serviços vitais para a sociedade.

*Com informações do Ministério das Comunicações