A Sexta-Feira da Paixão: o único dia da Semana Santa que não se celebra missa no mundo

Em Aquidauana, nesta Sexta-feira Santa, 7, a população terá a chance de assistir a maior peça teatral religiosa ao ar livre do Estado, com a encenação da "Paixão de Cristo", pelo grupo teatral AquidaArte / Prefeitura de Aquidauana

Ao longo da quaresma, fiéis realizam a via-sacra como uma forma de meditar o caminho que Jesus percorreu até a crucifixão e morte na cruz. Em muitas paróquias e comunidades, são realizadas a encenação da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo por meio da meditação das 14 estações da via-crúcis.

Na Sexta-Feira Santa, cristãos recordam a condenação, prisão, paixão e morte de Jesus na cruz. É o único dia da quaresma, em que a Igreja Católica não realiza missas em todo o mundo.

Para celebração, é feita uma ação litúrgica em memória à entrega de Jesus à humanidade. A chamada Adoração da Santa Cruz é um momento solene e sóbrio em que os fiéis recebem a Eucaristia consagrada no dia anterior.

A celebração para esse momento, inicia-se em silêncio, sem procissão de entrada. O presidente da celebração se curva diante do altar e os demais ministros se ajoelham. Os ritos iniciais de costume são suprimidos e faz-se um instante de silêncio e recolhimento antes da oração do dia.

Em seguida, faz-se a leitura do Evangelho, que inclui textos dos livros bíblicos que narram a vida de Jesus, acompanha todos os passos de Cristo até sofrer a paixão e morte, desde a sua condenação, prisão, flagelação e o caminho que fez até o calvário com a cruz as costas.

Em Aquidauana, nesta Sexta-feira Santa, 7, a população terá a chance de assistir a maior peça teatral religiosa ao ar livre do Estado, com a encenação da “Paixão de Cristo”, pelo grupo teatral AquidaArte. O teatro “Paixão de Cristo” será realizado a partir das 19h, na Praça da Igreja Matriz (Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição), com entrada gratuita.