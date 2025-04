Abelardo Pereira Leal deixa legado de luta pela emancipação de Aquidauana

Morador tradicional de Aquidauana / Arquivo pessoal

Aos 95 anos, Abelardo Pereira Leal, comerciante pioneiro e importante figura política de Aquidauana, faleceu na última segunda-feira, 7, por complicações de saúde. Natural de Miranda, Abelardo foi um dos protagonistas da história política de Aquidauana, destacando-se especialmente pela sua luta pela emancipação da cidade em 1962.

Em sua trajetória, Abelardo teve papel fundamental na mobilização que resultou na criação do município de Anastácio, desmembrado de Aquidauana. Sua contribuição para esse processo histórico é mencionada no recente livro “A Saga Desbravadora de Afonso Martins Paim”, do escritor José Pedro Frazão. O livro relembra a atuação do comerciante, que, junto a outros líderes locais, integrou o MIME (Movimento Interpartidário da Margem Esquerda) e participou da elaboração do projeto de lei para a emancipação.

A proposta de tornar a Margem Esquerda um município independente foi inicialmente encampada pelo deputado estadual Carlos Souza Medeiros, após ser respaldada por um abaixo-assinado robusto e pelo apoio de diversas lideranças locais, incluindo Abelardo Leal. A Lei nº 2143, aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tornou a emancipação possível, e, em 8 de maio de 1965, o município de Anastácio foi oficialmente instalado.

Família

Abelardo chegou a Aquidauana ainda jovem, onde construiu sua vida ao lado de Maria da Paz Falcão Leal, com quem teve seis filhos: José Edson, Maria Edna, Maria Fátima, Iara, Sandra e Abelardo Filho. O casal também deixou 16 netos e 21 bisnetos, fruto de uma trajetória de união e trabalho árduo.

No campo econômico, Abelardo desempenhou um papel de destaque. Foi sócio-proprietário das Casas Alianças, estabelecendo parcerias com os cunhados Renato e Joaquim Falcão. Mais tarde, fundou a Máquina de Arroz Leal e, em seguida, a Cerealista Pantaneira, empreendimento que operava onde atualmente se encontra o Supermercado Princesa, em Anastácio. Em seus últimos anos de vida, Abelardo retornou ao setor de beneficiamento de arroz, com a construção de uma moderna instalação e a inauguração de um novo supermercado à margem esquerda do rio Aquidauana.

Figura participativa na sociedade aquidauanense, foi membro ativo do Rotary Club, chegando a ocupar a presidência da entidade. Seu envolvimento comunitário era igualmente notado em pequenos gestos, como o cuidado dedicado aos pés de manga em sua residência, na esquina das ruas Pandiá Calógeras e 7 de Setembro. Durante as colheitas, gostava de distribuir os frutos aos transeuntes, reforçando sua generosidade e afeto pela cidade e seus moradores.

Abelardo era conhecido por sua dedicação à família, sendo lembrado como um pai amoroso, avô presente e marido exemplar. Seu apelido carinhoso, “vô Bebé”, era usado com ternura pelos filhos de amigos, demonstrando o carinho que conquistou ao longo da vida.

Palmeirense apaixonado, torceu até os últimos dias pelo time do coração. Apesar da luta contra um câncer agressivo, manteve-se firme, acreditando que chegaria aos 100 anos, como seu pai, que faleceu aos 101. Enfrentou o tratamento com coragem, mas seu organismo não resistiu.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!