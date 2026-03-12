Acessibilidade

12 de MarÃ§o de 2026 • 16:49

Aberta seleÃ§Ã£o para Pantanal Film Festival, Feira da MÃºsica do CampÃ£o e MS Geek

O Chamamento estÃ¡ alinhado aos objetivos da PolÃ­tica Nacional Aldir Blanc de Fomento Ã  Cultura

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 12/03/2026 Ã s 15:11

A iniciativa visa a promover o fortalecimento dos setores audiovisual, musical e de cultura digital de Mato Grosso do Sul / DivulgaÃ§Ã£o/Governo de MS

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (12) chamamento público destinado à seleção de Entidades de Direito Privado sem fins lucrativos, qualificadas como Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas na celebração de Termo de Colaboração. O objeto da parceria é a realização dos eventos Pantanal Film Festival, a Feira da Música do Campão e o MS Geek.

A iniciativa visa a promover o fortalecimento dos setores audiovisual, musical e de cultura digital de Mato Grosso do Sul, criando espaços de formação, articulação, difusão e desenvolvimento de mercado, em diálogo com o cenário nacional e internacional.

O Chamamento está alinhado aos objetivos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), que compreendem a descentralização e a continuidade do financiamento à cultura, a valorização da diversidade e a universalização do acesso aos bens culturais.

Para a execução do objeto do Termo de Colaboração, a candidata poderá apresentar projeto com valor de até R$ 900 mil incluindo todos os itens de despesas necessários à realização do projeto apresentado.

Nos projetos com valor igual ou superior a R$ 600 mil, deverá haver previsão de auditoria independente, a ser realizada por pessoa física ou jurídica habilitada pelo Conselho Regional de Contabilidade, sendo o pagamento desse serviço incluído no orçamento do projeto como item de despesa.

Não será exigida contrapartida financeira nem contrapartida em bens e serviços da OSC selecionada como requisito para sua participação.

As etapas do procedimento de chamamento público observarão o seguinte cronograma:

  • Publicação do Edital 12/03/2026
  • Período de inscrição – prazo final 16/03/2026 a 14/04/2026
  • Seleção dos projetos – prazo final 16/04/2026 a 23/04/2026
  • Publicação dos resultados da análise dos projetos no DOEMS e disponibilização dos pareceres e notas dos projetos na plataforma PROSAS 24/04/2026
  • Prazo recursal – prazo final 27/04/2026 a 04/05/2026
  • Publicação do Resultado dos Recursos no DOEMS e convocação para entrega de documentos de habilitação pelas selecionadas na plataforma PROSAS 06/05/2026
  • Entrega dos documentos de habilitação e de regularidade fiscal 07/05/2026 a 13/05/2026
  • Análise e Publicação do resultado provisório da habilitação 14/05/2026 a 20/05/2026
  • Prazo recursal – prazo final 21/05/2026 27/05/2026
  • Publicação do resultado definitivo e homologação dos resultados 28/05/2026
  • Formalização e convocação para assinatura do Termo de Colaboração 29/05/2026 a 29/06/2026

