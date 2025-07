Abertas as inscrições para a 20ª edição do Prêmio de Inovação na Gestão Pública

Governo de MS

Estão abertas as inscrições para a 20ª edição do Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SAD (Secretaria de Estado de Administração) e Escolagov (Fundação Escola de Governo de MS). O concurso tem por finalidade reconhecer, valorizar e incentivar iniciativas inovadoras que contribuam para a modernização da gestão pública estadual e tragam resultados positivos para o serviço público e a sociedade.

Serão premiados ao todo 10 projetos, sendo cinco por modalidade. A premiação total será de R$ 294 mil, distribuída em R$ 24 mil e uma viagem nacional para o primeiro lugar; R$ 16 mil para o segundo; R$ 12 mil para o terceiro; R$ 8 mil para o quarto; e R$ 4 mil para o quinto lugar de cada modalidade.

O concurso contempla duas modalidades. A primeira é Práticas Inovadoras, destinada a propostas já implementadas no âmbito do Poder Executivo Estadual, com vigência mínima de seis meses, resultados mensuráveis e foco na melhoria dos serviços públicos. A segunda é Ideias Inovadoras, voltada a propostas ainda não executadas, mas com potencial para gerar soluções eficazes para o serviço público.

Os projetos devem estar alinhados a um dos quatro eixos estratégicos do governo: Desenvolvimento Social; Produção, Competitividade e Integração; Inovação e Sustentabilidade; e Governança e Gestão para Resultados.

A seleção dos projetos será realizada em três etapas seguindo pelo enquadramento, que verificará a documentação e critérios formais; análise técnica, com avaliação por especialistas a partir de critérios como pertinência, inovação, gestão, sustentabilidade e impacto; e, por fim, a apresentação em pitch, que é uma das grandes novidades desta edição.

O pitch consiste em uma apresentação breve, de três minutos, que será realizada pelos finalistas no dia 27 de outubro. Para essa fase, até 15 projetos de cada modalidade serão selecionados e participarão de um curso preparatório exclusivo, com foco na qualificação das apresentações. Os pitches serão avaliados com base em critérios específicos para cada modalidade.

Outro destaque desta edição é a viagem nacional concedida aos primeiros colocados de cada modalidade. A viagem, que integra a premiação, será destinada a um integrante de cada projeto vencedor e tem como objetivo proporcionar a participação em um evento de inovação, promovendo o intercâmbio de experiências e a atualização profissional.

Podem participar servidores públicos estaduais ativos, incluindo efetivos e comissionados. Estão impedidos de participar membros das comissões organizadora, avaliadora e julgadora, dirigentes máximos e adjuntos dos órgãos públicos estaduais, além dos servidores da Escolagov e da Fundect. Os projetos poderão ser inscritos com autoria individual ou coletiva com até 4 participantes. O proponente será o coordenador da proposta e poderá se inscrever como autor uma única vez em cada modalidade.

As inscrições seguem abertas até 25 de agosto de 2025, às 17h (horário de MS), e devem ser feitas exclusivamente pelo sistema SIGFUNDECT, no endereço: https://sigfundect.ledes.net.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial www.escolagov.ms.gov.br, no botão Prêmio de Inovação, nos telefones 3348-6637 e 3348-6633 ou pelos e-mails projetos@fundect.ms.gov.br para dúvidas sobre o SIGFUNDECT, ou via telefone (67) 3316-6725, de segunda a sexta-feira, entre 07h30 às 17h, e labgeims@escolagov.ms.gov.br sobre o edital.

