Abertas as inscrições para apresentações musicais na Feira da Música do MS

Inscrições abertas / Divulgação

Estão abertas as inscrições para licitação, na modalidade concurso, para seleção de artistas para apresentações musicais no projeto 'Feira da Música do MS', que se realizará no município de Campo Grande. O objetivo é valorizar e difundir a produção musical sul-mato-grossense.

O concurso selecionará músicos instrumentistas ou cantores solos, bandas, grupos ou coletivos musicais, residentes e com atividades musicais em Mato Grosso do Sul, para se apresentarem no projeto 'Feira da Música do MS', a se realizar nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2024. O projeto selecionará 12 atrações musicais, nas seguintes categorias:

a) seis shows cases musicais, com impreterivelmente 20 minutos de duração, de artistas solos, grupos ou coletivos, para serem em dois palcos montados na área externa do CCJOG. A produção técnica dessas apresentações ficará à cargo da equipe da Feira da Música do MS e será pago por cada apresentação selecionada o valor bruto de R$3,5 mil.

b) seis shows musicais, de até 60 minutos de duração, de artistas solos, grupos ou coletivos, para serem apresentados na programação noturna da Feira da Música, que acontecerá em bares e casas noturnas associadas à produção da Feira da Música do MS. A produção técnica dessas apresentações ficará a cargo dos artistas e os espaços que receberão essas apresentações estarão responsáveis pelos equipamentos de sonorização e iluminação para a execução dos shows. Será pago por cada apresentação selecionada o valor bruto de R$ 5 mil.

Para aristas do interior do estado, será oferecido hospedagem, alimentação na cidade de Campo Grande, além de passagens rodoviárias. Esses itens devem ser solicitados com antecedência no momento da inscrição e somente para as pessoas listadas na ficha técnica, não podendo ultrapassar o limite de 10 pessoas entre artistas, equipe técnica e produção.

Cada proponente só poderá inscrever uma única proposta, em somente uma categoria.

As inscrições deverão ser realizadas até às 17h do dia 16 de maio e somente por meio do formulário eletrônico no endereço: 3feiradamusicadecampao.prosas.com.br.

Confira abaixo as datas dentro do cronograma:

Publicação e divulgação do Edital no DOEMS - 27/03/2024

Recebimento das Inscrições - 27/03 a 16/05/2024

Processo de seleção - 16 a 20/05/2024

Publicação do Resultado - 21/05/2024

Prazo recursal - 21 a 27/05/2024

Prazo de análise do recurso - 27 a 28/05/2024

Previsão para publicação do resultado final da seleção e despacho da diretora

Presidente convocando para entrega da documentação complementar

Prazo para entrega de documentos 29/05 à 04/06/2024

O edital completo está disponível no site da Fundação de Cultura: www.fundacaodecultura.ms.gov.br, link EDITAIS.

Quaisquer informações complementares sobre este Edital de Regulamento poderão ser obtidas pelo telefone (67) 3316-9316, da Gerência de Desenvolvimento e Difusão de Programas Culturais, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30, ou pelo e-mail cms.difusaocultural@gmail.com.