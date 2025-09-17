Acessibilidade

17 de Setembro de 2025 • 10:30

Abertas inscrições para nova turma do curso de preparação à adoção

Os futuros adotantes podem se inscrever até o dia 26 de setembro

Da redação

Publicado em 17/09/2025 às 09:57

TJMS / Assessoria de imprensa

Estão abertas as inscrições para o curso de Preparação à Adoção – “Nasce uma Família”, promovido pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Judicial (Ejud-MS). Os futuros adotantes podem se inscrever até o dia 26 de setembro na secretaria virtual da Ejud-MS pelo link https://sejud.tjms.jus.br/secretaria/inscricao.

A capacitação tem como objetivo preparar e informar pessoas que desejam acolher crianças ou adolescentes, garantindo que o processo de adoção ocorra de forma responsável. O curso será realizado totalmente em formato EAD, no ambiente virtual da Ejud-MS, entre os dias 1º de outubro e 30 de novembro.

Ao todo serão ofertadas quatro turmas, com 40 vagas cada e carga horária de 40 horas ao total. A preparação atende às exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determina a capacitação como requisito legal para os pretendentes à adoção.

Durante o curso, serão abordados aspectos psicológicos, sociais e jurídicos, a construção de vínculos familiares, os desafios da parentalidade adotiva, entre outros tópicos importantes. O conteúdo busca contribuir para que os futuros pais e mães adotivos estejam mais preparados para a jornada da adoção e para a formação de novas famílias.

