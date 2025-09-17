Abertas inscrições para nova turma do curso de preparação à adoção

Os futuros adotantes podem se inscrever até o dia 26 de setembro
TJMS / Assessoria de imprensa
Estão abertas as inscrições para o curso de Preparação à Adoção – “Nasce uma Família”, promovido pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Judicial (Ejud-MS). Os futuros adotantes podem se inscrever até o dia 26 de setembro na secretaria virtual da Ejud-MS pelo link https://sejud.tjms.jus.br/secretaria/inscricao.
A capacitação tem como objetivo preparar e informar pessoas que desejam acolher crianças ou adolescentes, garantindo que o processo de adoção ocorra de forma responsável. O curso será realizado totalmente em formato EAD, no ambiente virtual da Ejud-MS, entre os dias 1º de outubro e 30 de novembro.
Ao todo serão ofertadas quatro turmas, com 40 vagas cada e carga horária de 40 horas ao total. A preparação atende às exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que determina a capacitação como requisito legal para os pretendentes à adoção.
Durante o curso, serão abordados aspectos psicológicos, sociais e jurídicos, a construção de vínculos familiares, os desafios da parentalidade adotiva, entre outros tópicos importantes. O conteúdo busca contribuir para que os futuros pais e mães adotivos estejam mais preparados para a jornada da adoção e para a formação de novas famílias.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
Criança de 7 anos morre em colisão entre carros na Capital
Padrasto é preso por estupro de criança de 7 anos em Campo Grande
Criança fica ferida após acidente entre bicicleta e carreta em Aquidauana
Empregos
Trimestre encerrado em julho teve recorde de vagas com carteira
Tragédia
A informação foi confirmada pelo filho do pecuarista; chovia na região no momento da queda
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS