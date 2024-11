Abstenção no vestibular da UEMS é de 13% em 2024

Unidade UEMS / Assessoria, Divulgação

O vestibular da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) teve 10.732 candidatos inscritos e com as provas realizadas no domingo (24), 975 não compareceram o que representa índice de 13,35%.

De acordo com a nota enviada à imprensa, nove candidatos foram desclassificados do certame por razões prescritas no edital durante a aplicação das provas.



As avaliações foram aplicadas nas cidades de Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, Aquidauana e Bataguassu.



Os vestibulandos encararam a prova objetiva e a redação que teve como tema “Os impactos da Rota Bioceânica em Mato Grosso do Sul".



O gabarito preliminar será divulgado na terça-feira (26).

Após a liberação do suplemento, o período para apresentar recurso será entre os dias 27 e 28 de novembro.



Já no dia 18 de dezembro de 2024 sai o gabarito oficial e no dia 20 de janeiro de 2025 sai o resultado final.

Dentro das opções do vestibular 2025, as novidades são três novos cursos: Engenharia Civil (Nova Andradina), Fonoaudiologia (Campo Grande), Direito (Aquidauana), Direito (Jardim), Psicologia (Coxim) e Terapia Ocupacional (Campo Grande).