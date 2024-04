Academia pública de Piraputanga irá homenagear professor Fernando

Professor celebrou o aniversário no dia 18 de março / Arquivo pessoal

A Academia pública de Piraputanga, em Aquidauana, será nomeada em homenagem ao professor Fernando Rogério Rodrigues, que faleceu em março, aos 52 anos, após uma batalha contra o câncer. Ele era uma figura querida na região devido aos seus projetos sociais e esportivos.

O prefeito Odilon Ribeiro aceitou a sugestão de nomeação para a futura academia do distrito, a qual será instalada na praça principal, próxima ao parquinho infantil. De acordo com a administração municipal, o local será equipado com iluminação e está previsto para ser inaugurado em maio deste ano.

Homenagem

Fernando, embora natural de Pirapuã, fez de Aquidauana sua casa, onde se destacou pela organização de eventos esportivos no distrito, especialmente voltados para crianças.

Formado em Educação Física pela ESEFAP (Escola Superior de Educação Física da Alta Paulista), ele deixou um legado de solidariedade, fé e sua torcida pelo Corinthians.