Ação Ambiental realiza conscientização na Biblioteca SESI de Aquidauana

Participação da PMA / Divulgação

A Biblioteca SESI de Aquidauana, uniu forças com a Polícia Militar Ambiental em uma ação educativa sobre meio ambiente. Realizada na última quarta-feira, 12, a atividade contou com a participação das crianças do projeto de robótica da biblioteca e alunos do 2º ano da Escola Municipal Erso Gomes, com o apoio da diretora escolar Sheila Gonçalves Mendes e equipe pedagógica.

A coordenadora da biblioteca SESI, Professora Elaine Souza, destacou que a iniciativa visa sensibilizar as crianças para questões ambientais. O projeto de robótica, segundo ela, já inclui conteúdos sobre biodiversidade, despertando o interesse dos alunos pela fauna e flora.

A presença da Polícia Militar Ambiental foi crucial, fornecendo informações valiosas sobre descarte correto de resíduos, reciclagem, preservação de animais silvestres e outros temas importantes. As crianças demonstraram interesse, fazendo perguntas e participando ativamente da palestra.

O evento foi marcante para a Biblioteca SESI, reunindo um grande número de crianças para assistir palestras, vídeos educativos e exposição de animais empalhados. Como forma de agradecimento, foram entregues presentes aos policiais e professores acompanhantes, confeccionados pelas professoras do SESI.

A iniciativa só foi possível graças ao empenho da equipe do SESI, que trabalha com amor e dedicação para proporcionar experiências educativas significativas às crianças da comunidade. Eles expressam sua eterna gratidão a todos os envolvidos nessa jornada educativa.