Ação Cidadania ECOmunitária comemora 21 anos do Estatuto da Pessoa Idosa

No local onde o fogo fez, do verde, cinzas, o plantio de árvores quer devolver cor e sombra. Nesta quinta-feira (10), a mata vizinha da comunidade indígena Água Bonita, em Campo Grande, será o solo da Ação Cidadania ECOmunitária, realizada pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio das Subsecretarias de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, Pessoa Idosa e Povos Originários.

Em comemoração aos 21 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, a ECOmunitária vai plantar mudas de árvores frutíferas do Cerrado, além de trazer palestras sobre sustentabilidade e bem-estar, meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão) para alimentação, geração de renda e preservação da biodiversidade, e diálogo sobre a emergência climática e o envelhecimento saudável.

Subsecretário de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, Jairo Luiz Silva, conta que a iniciativa nasceu de uma demanda da própria comunidade, que sofreu o impacto da queimada numa área de preservação em julho deste ano.

“Estivemos visitando a comunidade e construímos, em conjunto, um plano para restaurar a mata. Convidamos a Agraer, via Semadesc, e outros colegas subsecretários para fazer uma ação voltada à restauração. É um processo lento e gradativo, e essa intervenção da Cidadania se faz necessária”, explica Jairo.

Serão 50 mudas a serem plantadas simbolizando também a celebração dos 21 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, comemorado neste mês de outubro.

“Somos um estado que está envelhecendo, por isso a Secretaria de Estado de Cidadania, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, propõe para discutirmos a ‘Emergência Climática e o Direito de Envelhecer’. Plantaremos 21 árvores e vamos dialogar sobre o tema, ação que muitos municípios de MS têm aderido”, ressalta a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, Zirleide Barbosa.

Programação

A abertura será às 8h, no Centro Cultural da Aldeia Água Bonita, e o plantio será feito em seguida. Os participantes receberão certificados de compromisso de cuidado e manutenção das mudas.

Ainda haverá rodas de conversa sobre meliponicultura, e orientações técnicas para acompanhamento das hortas urbanas na comunidade com a Agraer.

O Centro Cultural da Aldeia Água Bonita fica na Rua Ana Pimentel, 73, bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande.

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul