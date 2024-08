Ação conjunta do TJ e TCE promove leitura e desenvolvimento pessoal de adolescentes

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em parceria inédita com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), deu início a uma campanha de arrecadação de livros destinados às Unidades Educacionais de Internação (Uneis) do Estado. A ação, idealizada pela Coordenadoria das Varas de Execução de Medidas Socioeducativas (Covems) do TJMS, tem o objetivo de promover a leitura como forma de desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

A administração do TJMS, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, entendeu que a iniciativa é de extrema importância, tendo a apoiado como forma de contribuir para a transformação da vida desses adolescentes.

Na manhã desta terça-feira, dia 30 de julho, a juíza Katy Braun do Prado, colaboradora da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMS, esteve na sede do TCE-MS para conhecer o espaço criado para receber as doações. Ela representou a supervisora da Covems, desembargadora Elizabete Anache, e destacou a importância da iniciativa.

“Estamos muito felizes dessa parceria com o TCE-MS na arrecadação dos livros que serão destinados a esses adolescentes das Uneis. E o Tribunal de Contas, ao abrir esse espaço para que os seus servidores contribuam com livros, vai ajudar, com certeza, na transformação da vida desses adolescentes”, disse a magistrada.

Para facilitar as doações, o TCE-MS criou um espaço específico para a arrecadação e desenvolveu um material com sugestões de títulos adequados à faixa etária dos adolescentes, entre 12 e 21 anos, sendo a maioria entre 16 e 18 anos. Os servidores do Tribunal de Contas poderão acessar as sugestões por meio de um QR Code e receberão um marcador de livros especial como agradecimento pela doação.

O presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, destacou a importância do projeto e reiterou o compromisso da Corte de Contas em apoiar a iniciativa. “A ideia é resgatar a história, valorizando os livros que temos em casa e ofertar para esses adolescentes que integram as Uneis. Mais uma parceria do TCE com o TJMS, e que será de grande valia para esses adolescentes e à sociedade”, afirmou.

A campanha de arrecadação de livros deve promover a leitura e o desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes em medidas socioeducativas. A comunidade é convidada a participar doando livros, que poderão ser entregues na Diretoria de Comunicação do TCE-MS.