Ação da Energisa em Aquidauana exibe filme e cadastra moradores no Tarifa Social

Mutirão acontece até 17h / (Foto: Divulgação)

A Energisa, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana via Secretarias Municipais de Assistência Social e Administração, iniciou nesta terça-feira,28, uma ação de prestação de serviços para ajudar os moradores de Aquidauana a economizarem na conta de luz.

O mutirão de atendimento acontece no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h e terminará na quinta-feira, 30.

Somente em Aquidauana são cerca de 3 mil famílias que não tem o benefício da tarifa social e podem se cadastrar para usufruir do desconto na conta de luz.

Os serviços disponíveis para a população são: cadastro para benefício da tarifa social, troca de lâmpadas, inscrição e sorteio de geladeiras.

Mesmo se o cliente possui débitos pendentes com a Energisa, ele pode se cadastrar para o benefício da tarifa social.

Programação

Na quinta-feira, a partir das 17h, a Energisa fará uma sessão de cinema gratuita no Bairro Nova Aquidauana, exibindo o filme "O Menino que Descobriu o Vento". Logo após a apresentação do filme serão sorteadas 10 geladeiras.

A Energisa e a Prefeitura de Aquidauana convidam a população para comparecer no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, para realizar o seu cadastro e ter acesso aos benefícios. Os moradores devem levar os seguintes documentos: conta de energia elétrica, comprovante de residência, número do NIS, RG e CPF.