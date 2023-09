Ação da Sead esclarece dúvidas de técnicos municipais sobre Benefícios Eventuais

Com transmissão ao vivo, nesta quarta-feira (13), a partir das 8h, pela página da Sead no Facebook, a ‘Roda de Conversa sobre Benefícios Eventuais’ é oportunidade de técnicos do interior esclarecem dúvidas e ainda interagirem diretamente com a equipe da CPSB (Coordenadoria de Proteção Social Básica) sobre o tema.

Os Benefícios Eventuais são um tipo de proteção social que se caracteriza por sua oferta de natureza temporária para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por nascimentos, mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades.

Cada gestor municipal indica os participantes da Roda de Conversa, como por exemplo, trabalhadores dos CREAS (Centros de Referência Especializado de Assistência Social), CMAS (Conselhos Municipais de Assistência Social) e trabalhadores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) de modo geral.

Executada pela Secretaria de Executiva de Assistência Social a ação apresenta conteúdo que pode também ser acessado pela sociedade em geral, conhecendo ainda mais, de forma detalhada, a execução da Política de Assistência Social.