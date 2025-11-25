Ação de Graças reúne comunidade de Anastácio em evento no ginásio

Ginásio Poliesportivo Severino Martins da Silva / Divulgação

A comunidade de Anastácio se prepara para celebrar o Dia de Ação de Graças nesta quinta-feira (27), em um encontro marcado para as 7h30 no Ginásio Poliesportivo. A iniciativa busca promover um momento de reflexão, união e gratidão entre moradores.

O evento é aberto ao público e contará com uma programação voltada ao fortalecimento dos laços comunitários. A expectativa é que estudantes, famílias e representantes de diferentes setores participem da celebração.

A organização destaca que a proposta é valorizar a tradição do Dia de Ação de Graças, reforçando mensagens de solidariedade, convivência harmoniosa e reconhecimento pelas conquistas coletivas.

