Ação distribui lâmpadas, sorteia geladeiras e renova cadastro do Tarifa Social

Monumento de Ladário / (Foto: Divulgação)

Acontece até a próxima sexta-feira (27) uma ação social em parceria com a Prefeitura de Ladário e a concessionária Energisa para atualização do cadastro da Tarifa Social. Serão distribuídas lâmpadas e geladeiras sorteadas. O evento será no CRAS da cidade, localizado na Rua Salgado Filho, 260.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso do Sul, que segue as normas da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

A empresa alerta que sobre a importância em preencher os requisitos do programa da Tarifa Social e manter o CadÚnico (Cadastro Único) atualizado. Quando o titular da fatura é diferente do membro da família que tem o NIS é necessário ir à Energisa.

Podem receber o benefício famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa e famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento, nesse caso com renda mensal de até três salários-mínimos.

Também têm direito as famílias indígenas, quilombolas ou com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada. Não há necessidade de ser somente o titular, mas o NIS (Número de Identificação Social) do titular é que deve ser apresentado para Energisa.

Além do sorteio das geladeiras também haverá entretenimento com a exposição de cinema, às 18 h, na área central da cidade de Ladário no CORETO.