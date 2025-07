Ação na BR-163 homenageia motoristas com atendimentos e distribuição de kits

Ação gratuita nesta sexta / Divulgação

Nesta sexta-feira (25), motoristas que trafegam pela BR-163 em Mato Grosso do Sul foram surpreendidos com uma ação especial em comemoração ao Dia do Motorista, celebrado hoje. A iniciativa é promovida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em parceria com a MSVia, concessionária responsável pela administração da rodovia.

As atividades foram realizadas simultaneamente em dois pontos da BR-163: no quilômetro 454, em Campo Grande, e no quilômetro 266, em Dourados, ambos próximos aos postos da PRF.

Durante a ação, os condutores receberam kits com água, suco, biscoito, bolo e produtos para limpeza de veículos, como forma de reconhecimento pelo trabalho desempenhado nas estradas. Além disso, uma equipe de Atendimento Pré-Hospitalar da MSVia esteve presente oferecendo aferição de pressão arterial e orientações sobre cuidados com a saúde, reforçando a importância da prevenção e do bem-estar dos profissionais da estrada.

Estrutura permanente de apoio aos motoristas

A BR-163, que percorre 845,4 quilômetros em território sul-mato-grossense, conta com uma ampla estrutura de suporte aos usuários. São 17 bases operacionais do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) espalhadas ao longo da rodovia, equipadas para prestar atendimento médico e mecânico 24 horas por dia.

O monitoramento da via é feito por um sistema com 477 câmeras, que auxiliam na detecção de incidentes e agilizam o envio de equipes de socorro. A frota de apoio inclui mais de 80 viaturas operacionais, entre ambulâncias de resgate, guinchos, veículos para inspeção de tráfego, combate a incêndios e até unidades especializadas para o recolhimento de animais.

A ação desta sexta reforça o compromisso das instituições envolvidas com a segurança e valorização dos motoristas, que têm papel fundamental no desenvolvimento do país.

