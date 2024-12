Ação social leva Natal com Fartura para Anastácio

Objetivo é beneficiar mais de 100 famílias / Ilustrativa

Neste Natal, a solidariedade será o presente mais precioso para famílias em situação de vulnerabilidade de Anastácio. O projeto Natal com Fartura tem como objetivo levar um jantar especial para aqueles que enfrentam dificuldades, garantindo uma ceia de Natal repleta de amor e união.

Com a bênção de Jesus e o apoio de todos, cestas natalinas estão sendo preparadas para serem entregues no dia 24 de dezembro. Cada cesta, no valor de R$80, contém um panetone, um chocotone, refrigerantes, bombons e dois frangos para serem assados, proporcionando uma refeição digna e alegre para as famílias.

"Esse é o primeiro ano em que estamos realizando essa ação. Eu sempre fiz isso sozinha, doando entre 15 a 20 cestas, mas este ano senti que poderia fazer mais. Meu objetivo é beneficiar no mínimo 100 a 150 famílias, mas isso depende das doações. Até agora, já conseguimos 45 cestas, e quanto mais ajudarmos, melhor será", afirma Cristina Areeiro Saara, fundadora do projeto.

A colaboração de todos é fundamental para que mais famílias possam ser alcançadas. Quem deseja contribuir pode fazer sua doação para o e-mail areeirosaaracristina@gmail.com, em nome de Souza e Costa Ltda, Cooperativa Sicred.