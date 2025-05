Ação Social leva serviços de saúde, beleza e apoio espiritual ao bairro Cristo Rei

Equipe de voluntários / Divulgação

No último sábado, 24, o Departamento Com Elas da Assembleia de Deus Missões – Cristo Rei, em parceria com a ADM de Aquidauana, Anastácio e região, promoveu a 2ª edição da Ação Social no bairro Cristo Rei, em Anastácio. O evento atendeu cerca de 200 pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo uma ampla gama de serviços gratuitos nas áreas de saúde, beleza, assistência social, capacitação profissional e apoio espiritual.

A iniciativa contou com o envolvimento de aproximadamente 50 voluntários e profissionais, que colaboraram diretamente na realização das atividades. A programação incluiu palestras socioeducativas e motivacionais conduzidas por profissionais das áreas de saúde bucal, enfermagem e assistência social. Durante todo o dia, foram realizados atendimentos de aferição de pressão arterial e ações de conscientização sobre higiene bucal, voltadas especialmente ao público infantil.

Como forma de incentivo à geração de renda, foi oferecido um curso de “Bolo no Pote”, voltado tanto à complementação da renda familiar quanto à capacitação para um novo ofício. Simultaneamente, profissionais voluntários da área da beleza prestaram serviços como cortes de cabelo, design de sobrancelhas, tranças e esmaltação.

A ação também teve espaço para o cuidado espiritual. Integrantes do grupo Escola Dominical Bíblica (EDB) realizaram atividades de evangelismo com distribuição de folhetos, enquanto o grupo Tarde dos Milagres organizou o "Cantinho da Oração", com momentos de escuta e conforto espiritual à comunidade.

A programação contou ainda com apresentações musicais de alunos da Associação Beneficente Bom Pastor (ABBP), entidade parceira do projeto, que também esteve representada por sua diretoria. Para arrecadar fundos destinados a futuras ações, foi promovido um bazar de roupas a preços simbólicos.

Segundo a presidente do projeto Com Elas, Arlenilce Barros, o objetivo da ação é proporcionar cuidado integral à comunidade, unindo atenção social, serviços básicos de saúde e a mensagem cristã. A atividade contou com o apoio do pastor Carlos Chaves e de toda a equipe da ADM.

