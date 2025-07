Ação 'Todos por Elas' mobiliza comunidade no próximo sábado

Assessoria

No próximo sábado (19) o Parque Jacques da Luz - localizado no bairro Moreninhas, em Campo Grande - será palco da maior ação de cidadania de Mato Grosso do Sul, com um propósito urgente: o enfrentamento à violência de gênero. O evento 'Ação Cidadania #TodosPorElas - Pelo Fim do Feminicídio' será realizado das 8h às 17h e reunirá instituições públicas e privadas, além de lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil.

Durante todo o dia, o público terá acesso gratuito a atendimentos nas áreas de saúde, assistência jurídica e social, emissão de documentos e orientação profissional, além de rodas de conversa e atividades culturais e educativas para todas as idades. O evento também contará com vacinação antirrábica e agendamento para castração de animais domésticos.

O Sesi oferecerá serviços como quick massage e inclusão digital com a oficina do Projeto 60+, enquanto o Senai estará presente com a carreta da panificação, promovendo oficinas de cuca e biscoitos. Outro destaque é a Carreta Mulheres que Resolvem, com workshop sobre instalação de câmeras e cercas elétricas (4h/aula).

Entre outros serviços disponíveis, estão:

emissão de 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito)

serviços jurídicos familiares (divórcio, guarda, reconhecimento de paternidade, pensão)

consulta de CPF e CNPJ, e cancelamento de protestos

oferta de vagas de emprego

vacinação contra influenza

treinamento em primeiros socorros

aferição de pressão e bioimpedância

capacitação profissional

cortes de cabelo e serviços de alimentação no local, entre outros

