27 de Dezembro de 2025 • 13:27

Geral

Acidente de ônibus deixa 15 mortos na Guatemala

As vítimas são 11 homens, três mulheres e um menor de idade

Redação

Publicado em 27/12/2025 às 11:07

Pelo menos 15 pessoas morreram na sexta-feira (26) quando um ônibus de passageiros caiu em um barranco na rodovia Interamericana, região oeste da Guatemala.

Vinte pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais próximos, afirmou o porta-voz dos bombeiros voluntários. Os falecidos são 11 homens, três mulheres e um menor de idade. O ônibus teria caído de um barranco de quase 75 metros de profundidade por causas ainda desconhecidas.

