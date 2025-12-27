Acidente de ônibus deixa 15 mortos na Guatemala

Pelo menos 15 pessoas morreram na sexta-feira (26) quando um ônibus de passageiros caiu em um barranco na rodovia Interamericana, região oeste da Guatemala.

Vinte pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais próximos, afirmou o porta-voz dos bombeiros voluntários. Os falecidos são 11 homens, três mulheres e um menor de idade. O ônibus teria caído de um barranco de quase 75 metros de profundidade por causas ainda desconhecidas.