Acidente de ônibus deixa 15 mortos na Guatemala

As vítimas são 11 homens, três mulheres e um menor de idade
Pelo menos 15 pessoas morreram na sexta-feira (26) quando um ônibus de passageiros caiu em um barranco na rodovia Interamericana, região oeste da Guatemala.
Vinte pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais próximos, afirmou o porta-voz dos bombeiros voluntários. Os falecidos são 11 homens, três mulheres e um menor de idade. O ônibus teria caído de um barranco de quase 75 metros de profundidade por causas ainda desconhecidas.
