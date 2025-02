Acidente em Anastácio deixa motociclista ferida e adolescente é levado à delegacia

Departamento de trânsito / O Pantaneiro

Na tarde desta quarta-feira (12), um acidente de trânsito mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Aquidauana e agentes do DETRAN em Anastácio. A colisão ocorreu na Rua 27 de Julho e envolveu uma motociclista e um veículo Fiat Palio.

A condutora da moto recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana consciente e orientada, com ferimento na perna.

Durante a apuração do acidente, os agentes do DETRAN constataram que o motorista do Palio era um adolescente de 15 anos, que estava ao volante no momento da colisão.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. O menor, acompanhado de um familiar responsável, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para os procedimentos cabíveis.