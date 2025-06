Acidente entre caminhonete e caminhão deixa um morto na MS-112

Veículos destruídos na colisão / Cassilândia Notícias

Um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (17), na rodovia MS-112, próximo ao município de Inocência, resultou na morte de Rafael Giacomini, de 42 anos. Ele dirigia uma caminhonete Toyota Hilux que colidiu com um caminhão em um trecho da rodovia localizado a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o veículo seguia em direção a Cassilândia quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a pista contrária e acabou atingindo o caminhão que trafegava no sentido oposto. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Com o impacto, a caminhonete foi arremessada para fora da pista e ficou completamente destruída. O caminhão também sofreu danos significativos. Equipes de resgate, perícia e policiais foram mobilizados e permanecem no local realizando os procedimentos necessários, conforme o Cassilândia Notícias.

O condutor da Hilux morreu ainda no local, sem chances de ser socorrido. Natural de Jataí, em Goiás, Rafael estava acompanhado de um passageiro, que foi resgatado com vida e levado para atendimento médico. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele, nem detalhes sobre o motorista do caminhão envolvido na colisão.

As autoridades seguem apurando o caso.

