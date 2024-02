Acidente envolvendo caminhonete e moto deixa motociclista ferido em Aquidauana

João Éric

Na tarde desta quarta-feira, por volta das 14h30, os bombeiros se deslocaram até o Bairro Nova Aquidauana, na rua Luis Pinto com a MS-419, para socorrer um motociclista que ficou ferido durante uma colisão.

Após os primeiros atendimentos no local, os bombeiros encaminharam o motociclista para o Pronto Socorro de Aquidauana. As causas do acidente não foram divulgadas; com o impacto, o tanque de combustível e o chassi da moto quebraram.

A Polícia Militar prestou atendimento no local e controlou o trânsito.





Veja mais fotos: