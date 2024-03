Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferida em Aquidauana

Trecho do acidente / Ryan Santos / O Pantaneiro

Na noite de quinta-feira, 28, por volta das 23h, uma equipe dos bombeiros foi acionada para socorrer uma motociclista que ficou ferida após uma colisão na rua Geovani Toscano de Brito, próxima da Lagoa Cumprida, em Aquidauana.

Conforme apurado pelo O Pantaneiro, a motociclista foi encaminhada para o Pronto-Socorro da cidade com suspeita de fraturas em uma das pernas. Enquanto isso, nenhuma pessoa no veículo envolvido no acidente sofreu ferimentos.

As autoridades, incluindo a equipe da Polícia Militar, estiveram no local para investigar as circunstâncias do acidente e garantir a segurança da área. Os detalhes sobre as causas precisas da colisão ainda não foram divulgados, mas estão sendo investigadas.