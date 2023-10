Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Aquidauana

Vítima sofreu ferimentos leves / Fotos: João Éric / O Pantaneiro

Um motociclista sofreu escoriações ao colidir com um carro na Rua Duque de Caxias, cruzamento com a Assis Ribeiro, no bairro Alto, em Aquidauana, na tarde desta segunda-feira, 2.

O Corpo de bombeiros foi acionado por volta das 17h, desta tarde para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. O motociclista foi socorrido e encaminhado para o Pronto-socorro da cidade.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, prestaram atendimento e controlaram o trânsito.