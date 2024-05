Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Aquidauana

Vítima socorrida pelos bombeiros e PM / Fotos João Éric / O Pantaneiro

Um acidente envolvendo um carro e uma moto no estacionamento de um supermercado deixou um motociclista ferido na tarde desta quinta-feira, 23. O incidente ocorreu por volta das 15h40, na rua Duque de Caxias, no bairro Cidade Nova.

A equipe dos Bombeiros foi acionada e se deslocou rapidamente até o local do acidente. O motociclista sofreu escoriações e recebeu atendimento imediato dos socorristas, sendo posteriormente encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana para cuidados médicos.

A Polícia Militar também esteve presente para prestar atendimento e controlar a situação. No entanto, as causas do acidente ainda não foram divulgadas.

O estado de saúde do motociclista e a identidade dos envolvidos não foram informados até o momento. As autoridades seguem investigando o caso para determinar as circunstâncias do acidente.