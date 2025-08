Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Aquidauana

O motociclista sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro / Fotos: João Éric / O Pantaneiro

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um motociclista ferido na tarde desta quarta-feira (6), por volta das 15h, em Aquidauana. A colisão aconteceu na rua Teodoro Rondon, esquina com a rua João de Almeida Castro, nas proximidades da Ponte Nova.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para prestar socorro à vítima. O motociclista sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, com apoio da equipe médica do SAMU.