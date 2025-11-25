Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na Bichara Salamene

Motociclista foi socorrido pelo SAMU após colisão próxima ao trilho, em Aquidauana
Acidente mobilizou atendimento / Fotos: João Éric / O Pantaneiro
Um motociclista ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma moto no início da tarde desta terça-feira (25), na rua Bichara Salamene, próximo ao trilho, no bairro Serraria, em Aquidauana.
Testemunhas relataram que o condutor da moto sofreu escoriações pelo corpo. Ele recebeu atendimento inicial da equipe do SAMU e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde passou por avaliação médica.
A Polícia Militar esteve no local, controlou o trânsito e registrou a ocorrência. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.
