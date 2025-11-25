Acessibilidade

25 de Novembro de 2025 • 18:52

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na Bichara Salamene

Motociclista foi socorrido pelo SAMU após colisão próxima ao trilho, em Aquidauana

Redação com João Eric

Publicado em 25/11/2025 às 14:34

Acidente mobilizou atendimento / Fotos: João Éric / O Pantaneiro

Um motociclista ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma moto no início da tarde desta terça-feira (25), na rua Bichara Salamene, próximo ao trilho, no bairro Serraria, em Aquidauana.

Testemunhas relataram que o condutor da moto sofreu escoriações pelo corpo. Ele recebeu atendimento inicial da equipe do SAMU e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde passou por avaliação médica.

A Polícia Militar esteve no local, controlou o trânsito e registrou a ocorrência. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

