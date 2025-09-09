Acessibilidade

09 de Setembro de 2025

Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na BR-262

Colisão aconteceu próximo a região de Salobra

Redação

Publicado em 09/09/2025 às 16:35

O condutor da motocicleta ficou ferido, / Imagem ilustrativa/Detran

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta terça-feira (9), por volta das 5h56, na BR-262, após a ponte do Rio Miranda, no povoado de Salobra, município de Miranda.

Segundo informações iniciais, a colisão foi frontal. O condutor da motocicleta ficou ferido, apresentando fratura no fêmur esquerdo e um corte contuso na região occipital da cabeça. Ele foi encontrado desorientado e confuso no local.

A vítima foi socorrida e transportada até o Hospital de Miranda para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro ou as causas do acidente.

A ocorrência será investigada pelas autoridades competentes.

Setembro Amarelo

Em 2025, 80 adolescentes e jovens cometeram suicídio em MS

