Acidente entre carro e moto deixa mulher ferida em Aquidauana

Samu realizou o atendimento / Fotos: Joao Eric/O Pantaneiro

Na tarde desta quarta-feira (25), por volta das 13h, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou uma mulher ferida na cidade de Aquidauana, no bairro Alto. O acidente ocorreu no cruzamento da rua XV de Agosto com a rua Antônio João.

Segundo informações preliminares, a mulher, que estava na garupa da motocicleta, foi socorrida com ferimentos e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto Socorro de Aquidauana. O piloto da moto sofreu apenas escoriações leves.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais.

Veja mais fotos: