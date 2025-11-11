Acessibilidade

11 de Novembro de 2025 • 16:46

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa uma vítima em Aquidauana nesta terça

; Bombeiros e PM atenderam o caso

Redação

Publicado em 11/11/2025 às 14:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vítima foi socorrida com ferimentos / Divulgação

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma vítima na manhã desta terça-feira (11), em Aquidauana. A colisão aconteceu na esquina da Mil Folhas, localizada na rua Pedro Pace.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento e realizar os procedimentos necessários.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Morre professora Cleozenir de Souza aos 55 anos em Aquidauana

Previdência

INSS e Caixa suspendem seguro prestamista em crédito consignado

Serviços

Polícia Civil cria comissão para garantir direitos de grupos vulneráveis

Portaria publicada no Diário Oficial estabelece grupo para elaborar protocolos de atendimento a pessoas com deficiência e outras vulnerabilidades

Sorte

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões

Publicidade

Serviços

PRF alerta: vídeo de policial rodoviário federal anunciando CNH é fraude

ÚLTIMAS

Educação

Participante do Pé-de-Meia ganha R$ 200 se fizer dois dias de Enem

Bônus será depositado em conta da Caixa após conclusão do ensino médio

Cidades

Bonito confirma Réveillon 2026 e mantém atrações em segredo

Prefeitura anuncia festa de virada nas redes sociais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo