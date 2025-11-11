Acidente entre carro e moto deixa uma vítima em Aquidauana nesta terça

; Bombeiros e PM atenderam o caso
Vítima foi socorrida com ferimentos / Divulgação
Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma vítima na manhã desta terça-feira (11), em Aquidauana. A colisão aconteceu na esquina da Mil Folhas, localizada na rua Pedro Pace.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento e realizar os procedimentos necessários.
Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.
