Acidente entre carro e moto deixa uma vítima em Aquidauana nesta terça

Vítima foi socorrida com ferimentos / Divulgação

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma vítima na manhã desta terça-feira (11), em Aquidauana. A colisão aconteceu na esquina da Mil Folhas, localizada na rua Pedro Pace.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento e realizar os procedimentos necessários.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde da vítima.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!